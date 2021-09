Baumgart: Euphorie in Köln "für alle schön"

Baumgart: Euphorie in Köln "für alle schön"

Do, 09.09.2021, 17.11 Uhr

Trainer Steffen Baumgart nimmt rund um den 1. FC Köln nach dem starken Saisonstart eine gelöste Stimmung war - und will diese vor dem schwierigen Auswärtsspiel beim SC Freiburg nicht bremsen. Vor seinem Trainerkollegen aus Freiburg hat Baumgart höchsten Respekt - auch wenn es in der Vergangenheit am Spielfeldrand zu Wortgefechten kam.