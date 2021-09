"Back to normal": Footballprofi Johnson freut sich auf NFL-Start

Mi, 08.09.2021, 09.51 Uhr

Der deutsche Footballprofi Jakob Johnson ist heiß auf die neue NFL-Saison. Durch die Rückkehr der Fans und die hohen Impfquoten bei den Teams sei man schon wieder "ziemlich back to normal", sagte der 26-Jährige am Dienstag. Freitagnacht startet die NFL in die neue Spielzeit.