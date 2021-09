Früher Kerber-K.o. in New York - Auch Gojowczyk raus

Früher Kerber-K.o. in New York - Auch Gojowczyk raus

Mo, 06.09.2021, 09.47 Uhr

Der Titeltraum von Angelique Kerber bei den US Open ist nach einem Tenniskrimi bereits geplatzt. Die ehemalige Nummer eins der Welt unterlag ihrer 18 Jahre alten Konkurrentin Leylah Fernandez in drei Sätzen. Auch die Erfolgsreise des Überraschungs-Qualifikanten Peter Gojowczyk endete in der Runde der besten 16.