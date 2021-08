Sprinter Streng gewinnt Gold - Schäfer und Floors holen Bronze

Mo, 30.08.2021, 15.59 Uhr

Sprinter Felix Streng hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio die dritte deutsche Goldmedaille gewonnen. Der 26-Jährige siegte über 100 m in 10,76 Sekunden. Weltrekordler Johannes Floors holte sich Bronze. Leon Schäfer holte derweil in der Startklasse T63 seine zweite Medaille der Spiele.