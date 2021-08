Paralympics: Schindler gewinnt Bronze in der Bahn-Verfolgung

Mi, 25.08.2021, 08.08 Uhr

Denise Schindler hat bei den Paralympics in Tokio für die erste deutsche Medaille gesorgt. Die 35-Jährige holte sich in der Bahn-Verfolgung der Klasse C3 über 3000 m am Mittwoch Bronze.