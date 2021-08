Gosens - und wer noch? Die deutschen Spieler in der Serie A

Fr, 20.08.2021, 07.05 Uhr

Am Samstag startet die Serie A in ihre 90. Saison. Neben Nationalspieler Robin Gosens sind sieben weitere Deutsche mit ihren Vereinen am Start. Wir stellen alle deutschen Profis in Italiens Top-Liga und ihre Ambitionen für die neue Spielzeit vor.