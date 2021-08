Auch dank Herthas Cunha: Brasilien wieder Olympiasieger

Brasiliens Fußballer haben sich zum zweiten Mal in Folge zum Olympiasieger gekrönt. Fünf Jahre nach dem Elfmeterkrimi im Finale in Rio gegen Deutschland gewann die Seleção in Yokohama gegen Spanien dieses Mal nach Verlängerung - auch weil sich ein Bundesligaprofi treffsicher zeigte.