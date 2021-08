Deutschlands Olympia-Segler jubeln: "Ein historischer Tag"

Di, 03.08.2021, 18.22 Uhr

Einmal Silber, zweimal Bronze - die deutschen Segler räumten am elften Tag der Olympischen Spiele vor Enoshima so richtig ab. Die Bilanz des Deutschen Segler-Verbandes ist so gut wie seit Sydney 2000 nicht mehr. Aber auch bei den Canadiern gab es eine Medaille: Sebastian Brendel und Tim Hecker gewannen im Canadier-Zweier Bronze.