Früher als Nowitzki: Franz Wagner an Position acht gedraftet

Fr, 30.07.2021, 11.46 Uhr

So früh wurde nicht mal Dirk Nowitzki gedraftet: Franz Wagner ist im NBA-Draft von Orlando Magic an Position acht ausgewählt worden - das hatte bisher nur Detlef Schrempf geschafft. Der 19-jährige Berliner Wagner könnte an der Seite seines Bruder Moritz (24) auflaufen, der die vergangene Spielzeit im Trikot der Magic beendet hatte, aber derzeit vertragslos ist.