Boll und Ovtcharov: Hoffen auf die nächste Olympia-Medaille

So, 25.07.2021, 08.20 Uhr

Klappt es diesmal mit einer Einzel-Medaille für Timo Boll? Der Rekord-Europameister startet am Montag in seine vierten Olympischen Spiele. Gemeinsam mit Dimitrij Ovtcharov peilen Deutschlands Tischtennis-Stars die vierte Medaille (nach 2x Bronze und 1x Silber) im Teamwettbewerb an. Vor allem dort ist den Deutschen einiges zuzutrauen.