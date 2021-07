Kurz vor Saisonstart: Schalke in Quarantäne-Trainingslager

Di, 20.07.2021, 11.34 Uhr

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 geht wenige Tage vor dem Saisonstart der 2. Liga in ein Quarantäne-Trainingslager. Zuvor hatte sich der Verdacht eines Coronafalls in der Mannschaft durch einen PCR-Test bestätigt. Der namentlich nicht genannte Spieler bleibt somit in Isolation.