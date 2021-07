Tour de France: Demonstration der Kraft in der Pyrenäen

Col du Portet. Titelverteidiger Tadej Pogacar schüttelt die Konkurrenz auf der Königsetappe ab. Das Ziel-Trio könnte so auch am Sonntag in Paris einfahren.

Es war eine Demonstration urwüchsiger Kraft. Auf der Mitte des letzten Anstiegs am Col du Portet setzten sich die stärksten Fahrer des Pelotons ab. Titelverteidiger Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Richard Carapaz ließen alle Konkurrenten hinter sich und fuhren den Etappensieg bei der 17. Etappe der Tour de France unter sich aus. Pogacar war im Bergsprint der Schnellste, Vingegaard wurde Zweiter, Carapaz Dritter. So sah am Abend auch das Podium aus, und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es diese Besetzung auch bei der Zeremonie auf den Champs Elysees in Paris am Sonntag geben.

Noch eine Pyrenäen-Etappe

„In Gelb zu gewinnen, das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist toll“, sagte Pogacar, der mit seinem beeindruckenden Sieg in 2215 Metern Höhe den ohnehin schon riesigen Vorsprung im Gesamtklassement am französischen Nationalfeiertag auf 5:39 Minuten weiter ausbaute. Vor der abschließenden Pyrenäen-Etappe spricht alles dafür, dass der 22-jährige Slowene das Maillot jaune ungefährdet nach Paris tragen und als jüngster Doppel-Champion in die Tour-Geschichte eingehen wird. Einzig am Donnerstag sowie beim Einzelzeitfahren am Samstag bieten sich noch Chancen für die Klassementfahrer, doch die scheinen angesichts Pogacars Dominanz und Konstanz beinahe aussichtslos.

Wieder obenauf: Tadej Pogacar bei der Zieleinfahrt. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Es war ein Radsport-Fest, in allen Aspekten. Bereits um die Mittagszeit hatten die Zuschauer die drei Pyrenäengipfel in Beschlag genommen. Vor allem an den ersten beiden Anstiegen drängten sie sich mitunter in Viererreihen an den Serpentinen. Die Königsetappe dieser Tour fiel mit dem französischen Nationalfeiertag zusammen, und die Stimmung war dementsprechend ausgelassen.

Kletter liefern sich packenden Kampf

Dazu trugen auch die Bergkönige bei, also die Fahrer, die auf das Gepunktete Trikot scharf sind. Vor allem der Kolumbianer Nairo Quintana und der Kanadier Michael Woods versuchten sich immer wieder aus der Favoritengruppe zu stehlen. Doch Wout Poels, ehemaliger Edelhelfer des früheren Champions Chris Froome, war wachsam und verteidigte sein Trikot.

Als es in den letzten Anstieg ging, den Col du Portet, war aber Schluss für alle Nebenhelden. Die letzten Ausreißer waren eingefangen, die Bergkönig-Aspiranten waren ebenfalls in die Schranken gewiesen. Trotz Klettertrikot verlor Poels Anschluss an die Gruppe um Pogacar, auch Quintana und Woods hatten nichts mehr zu vermelden.

Der Chef übernimmt am Berg

Das UAE-Team von Pogacar gab die Pace vor. „Das hier ist die schwierigste Etappe der gesamten Tour“, hatte der Slowene zuvor die Bedeutung dieses Tagesabschnitts herausgestrichen. Entsprechend konzentriert fuhr sein Team. Nur kurz durfte Ineos-Helfer Richie Porte Luft ganz vorn schnuppern. Dann aber übernahmen Pogacars Helfer wieder.

Tadej Pogacar liegt nach seinem fulminanten Etappensieg am Boden. Foto: Pool / dpa

Als deren Kraft nachließ, übernahm der Chef selbst. 8,4 Kilometer vor dem Ziel trat der Slowene das erste Mal an. Vier Fahrer konnten folgen. 400 Meter weiter der nächste Antritt, nur noch drei Rivalen schlossen auf. Weitere 500 Meter ein neuerlicher Antritt – und Verfolger waren es nur noch zwei.

Dieses Trio, Pogacar in Gelb, Vingegaard im weißen Trikot des besten Nachwuchsfahrers, das dem Slowenen natürlich auch zusteht, und Carapaz im dunkelblauen Trikot des Ineos-Rennstalls, setzten sich Kurbelumdrehung für Kurbelumdrehung von den anderen ab.

Pogacar muss lächeln

Kurz vor dem Ziel setzte Pogacar zu einem weiteren siegbringenden Antritt an – und lächelte plötzlich. „Wenn ich mich richtig anstrenge, habe ich dieses Lächeln im Gesicht. Ich dachte auch an meine Freundin und ich habe mich wirklich gefreut“, sagte er später.

Im Ziel riss er die Arme in die Höhe und zerrte an seinem Gelben Trikot. Es sitzt fest an seinem Leib, niemand ist in Sicht, der es ihm noch entreißen könnte. „Mal sehen, wie es morgen läuft“, sagte er und lächelte erneut.