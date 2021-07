Fünfte Teilnahme winkt: Tennisstar Federer für Olympia nominiert

Mo, 05.07.2021, 14.02 Uhr

Roger Federer steht auf der offiziellen Teilnehmerliste des Schweizer NOK für die Olympischen Spiele in Tokio. Ob er tatsächlich zum fünften Mal bei den Spielen antritt, will der 39-Jährige erst nach dem Wimbledon-Turnier entscheiden. Das olympische Einzelgold fehlt noch in seiner Erfolgssammlung.