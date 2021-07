Verstappen nimmt Kurs auf F1-Titel - Die Bilanz von Spielberg

Mo, 05.07.2021, 10.19 Uhr

Mit seinem dritten Sieg in Folge hat sich der Niederländer Max Verstappen endgültig in die Favoritenrolle für den WM-Titel der Formel 1 gefahren. Für Lewis Hamilton, den Dominator des letzten Jahres, gab es Licht und Schatten, für Sebastian Vettel eher nur Schatten. Die Bilanz des zweiten F1-Wochenendes in Österreich.