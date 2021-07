Auch ohne Antetokounmpo: Bucks vor erstem NBA-Finale seit 1974

Fr, 02.07.2021, 09.31 Uhr

Trotz des Ausfalls ihres verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo liegen die Milwaukee Bucks in der NBA auf Finalkurs. Ohne den am Knie verletzten Griechen gingen die Bucks durch einen 123:112-Erfolg im fünften Play-off-Halbfinale gegen die Atlanta Hawks mit 3:2 in Führung und benötigen nur noch einen weiteren Erfolg zur ersten Finale-Teilnahme seit 1974.