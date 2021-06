Das sagen die Kölner zum deutschen EM-Aus

Mi, 30.06.2021, 12.55 Uhr

Am Tag nach dem deutschen EM-Aus blicken die Kölner enttäuscht auf die zurückliegende EM. Deutschland habe verdient verloren, auch Kritik am Bundestrainer blieb nicht aus. Immerhin wird Löw-Nachfolger Hansi Flick einiges zugetraut, es müsse in Deutschland jetzt "renoviert" werden.