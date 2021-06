Jubel in Kiew: Ukraine feiert Einzug ins EM-Viertelfinale

Jubel in Kiew: Ukraine feiert Einzug ins EM-Viertelfinale

Mi, 30.06.2021, 10.41 Uhr

Partystimmung in der Ukraine: Nach dem Last-Minute-Siegtreffer war die Freude auf den Straßen von Kiew über den erstmaligen Einzug in ein EM-Viertelfinale riesig. Lange Gesichter dagegen bei den schwedischen Fans in Stockholm. Ihr Team verpasste das erste Viertelfinale seit 2004.