Medien: Auch AS Rom will Frankfurts Kostic

So, 27.06.2021, 12.54 Uhr

Nach Lazio Rom zeigt nun auch Lokalrivale AS Rom großes Interesse an einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Offensivspieler Filip Kostic. Laut Medienberichten hat sich AS-Sportdirektor Tiago Pinto mit Kostics Berater in Mailand getroffen. AS Rom wird zur neuen Saison von Jose Mourinho trainiert.