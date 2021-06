Positiver Coronatest: Kroatien ohne Perisic gegen Spanien

So, 27.06.2021, 09.52 Uhr

Vize-Weltmeister Kroatien muss am Montag im EM-Achtelfinale gegen Mitfavorit Spanien in Kopenhagen ohne den zweifachen Torschützen Ivan Perisic auskommen. Der Flügelspieler von Inter Mailand wurde am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet.