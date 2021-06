Corona-Tote: EM-Gastgeber St. Petersburg meldet Rekordzahl

Sa, 26.06.2021, 14.01 Uhr

Die Corona-Sorgen in der EM-Stadt St. Petersburg werden immer größer. Offiziellen Daten zufolge gab es in der russischen Metropole in den vergangenen 24 Stunden 107 Corona-Tote, die höchste Zahl einer russischen Stadt seit Beginn der Pandemie. Am Freitag steht noch ein EM-Viertelfinale in St. Petersburg an.