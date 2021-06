Henderson erwartet "besonderes Spiel" gegen Deutschland

Fr, 25.06.2021, 16.21 Uhr

Angst haben sie in England nicht unbedingt vor dem Achtelfinalduell gegen Deutschland, großen Respekt aber auf jeden Fall. Das Duell in Wembley sei allein aufgrund der langen Historie "besonders", sagte Jordan Henderson: "Diese Spiele will man ein einem Turnier spielen."