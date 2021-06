Oranje drittes Team im EM-Achtelfinale - Österreich muss bangen

Do, 17.06.2021, 22.58 Uhr

Die Niederlande sind bei der Fußball-EM als dritte Mannschaft vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Die Elftal machte in der Gruppe C den entscheidenden Schritt in Amsterdam durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Österreich.