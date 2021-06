Dank Rekord-Ronaldo: Portugal mit Arbeitssieg in DFB-Gruppe

Dank Rekord-Ronaldo: Portugal mit Arbeitssieg in DFB-Gruppe

Di, 15.06.2021, 20.14 Uhr

Nur dank drei ganz späten Toren hat Titelverteidiger Portugal einen EM-Fehlstart verhindert. In der "Todesgruppe" mit Deutschland und Frankreich tat sich das Team um Superstar Cristiano Ronaldo im ausverkauften Stadion in Budapest gegen Ungarn äußert schwer und versetzte die DFB-Elf mit der Leistung nicht in Angst.