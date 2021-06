Havertz voller Selbstvertrauen: "Ich will Stammspieler sein"

Fr, 04.06.2021, 16.00 Uhr

Kai Havertz ist da. Bei Bundestrainer Joachim Löw konkurriert der Champions-League-Held mit Thomas Müller um einen Platz in der Nationalelf. "Ich bin flexibel einsetzbar", versicherte Havertz und machte deutlich: "Ich will Stammspieler sein, das ist im Fußball so."