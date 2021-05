Relegation-Rückspiel Kiel und Köln mit je vier Wechseln in der Startelf

Kiel. Trainer Friedhelm Funkel hat die Startelf des 1. FC Köln für das Relegations-Rückspiel um den letzten Platz in der Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel auf vier Positionen im Vergleich zum Hinspiel geändert.

Unter anderen werden Sebastian Andersson und Florian Kainz die Offensive bilden. Zudem kommen Kingsley Ehizibue und Jannes Horn in die Anfangsformation.

Funkels Kollege Ole Werner kann wieder auf die beim 1:0-Sieg im Hinspiel beim Bundesliga-16. gesperrten Mittelfeldspieler Alexander Mühling und Jonas Meffert zurückgreifen. Auch Hinspiel-Torschütze und Abwehrmann Simon Lorenz darf ebenso wie Fabian Reese im Sturm von Beginn an ran. Sturmspitze Janni Serra ist dagegen nicht mit dabei. Der U21-Nationalspieler ist Medienberichten zufolge verletzt.

Die Kieler können am Samstag als erster Verein aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga aufsteigen. Den Kölnern droht hingegen der siebte Abstieg in die 2. Bundesliga.

