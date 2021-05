Neustart beim HSV: Walter holt Spieler mit Menschlichkeit ab

Di, 25.05.2021, 17.40 Uhr

Tim Walter wurde am Dienstag als neuer Trainer für den Hamburger Sportverein vorgestellt. Der 45-Jährige ist bereits der sechste Coach, der den 2018 abgestiegenen HSV endlich zurück in die Erstklassigkeit führen will. Den selbstbewussten Fußballlehrer aus Bruchsal in Baden-Württemberg erwartet eine knackige Aufgabe, welche er mit einem besonderen Ansatz meistern möchte.