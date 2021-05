Fragen und Antworten zur Eishockey-WM in Riga

Do, 20.05.2021, 07.12 Uhr

Am Freitag beginnt in Riga die 84. Eishockey-WM - unter ganz besonderen Bedingungen. Vor einem Jahr war das Turnier in der Schweiz wegen Corona abgesagt worden, jetzt wird in einer Blase gespielt, zunächst vor leeren Rängen. Auch viele Stars werden fehlen - eine Chance für Außenseiter?