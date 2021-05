Ludwigsburg startet mit Erfolg gegen Bamberg in die Playoffs

Ludwigsburg. Hauptrunden-Sieger MHP Riesen Ludwigsburg ist mit einem Sieg ins Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga gestartet.

Gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg gewann die Mannschaft von Trainer John Patrick zum Auftakt der K.o.-Runde mit 83:69 (41:33) und führt in der Best-of-Five-Serie mit 1:0. Spiel zwei findet am Freitag erneut in Ludwigsburg statt.

Die Gastgeber benötigten ein Viertel, um gegen den Tabellenachten der regulären Saison in Schwung zu kommen. Nach dem 18:22 drehte das dominierende Team der bisherigen Bundesliga-Spielzeit bis zur Pause das Match und führte nach 20 Minuten mit acht Zählern Vorsprung (41:33).

Einmal mehr führte Jaleen Smith die Ludwigsburger an. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner kam am Ende auf 21 Punkte und hatte gemeinsam mit Jamel McLean (14 Punkte/13 Rebounds) großen Anteil am Start-Erfolg des Titelanwärters. Bamberg konnte den Rückstand nach dem Seitenwechsel lange Zeit im einstelligen Bereich halten, am Ende setzten sich die Riesen dennoch souverän durch.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-667446/2