Thioune geht "All-in": Kriselnder HSV gegen KSC unter Druck

Mi, 28.04.2021, 02.02 Uhr

Vier Spiele in Serie ohne Sieg und nur Platz 14 in der Rückrundentabelle: Im Kampf um den Aufstieg hat der Hamburger SV vor dem Nachholspiel gegen Karlsruhe den "tiefsten Tiefpunkt" erreicht. Die Angst, die Rückkehr in die Bundesliga auch im dritten Anlauf zu verpassen, wächst. Trainer Daniel Thioune will gehen den KSC "All-in" gehen.