Läuferin Reh zu Olympia: Sportler beim Impfen "priorisieren"

Mo, 19.04.2021, 09.41 Uhr

Für Alina Reh, EM-Dritte über 10.000m im Jahr 2018, ginge mit der Olympia-Teilnahme in Tokio ein Traum in Erfüllung. Um das Mega-Event mitten in der Corona-Pandemie jedoch stemmen zu können, regt sie eine Priorisierung für Leistungssportler etwa beim Impfen an.