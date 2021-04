Viertelfinal-Aus: Meisterschaft für Bayern "Minimalziel"

Mi, 14.04.2021, 11.09 Uhr

Trainer Hansi Flick nimmt nach dem Champions-League-Aus in Paris die deutsche Meisterschaft mit Bayern München ins Visier. In der Königsklasse war für den Rekordmeister im Viertelfinale Schluss. PSG-Coach Mauricio Pochettino sieht sein Team nun trotzdem nicht in der Favoritenrolle auf den CL-Titel.