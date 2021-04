Tuchel: Halbfinale der Champions League "keine Normalität"

Sevilla. Nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League mit dem FC Chelsea hat Trainer Thomas Tuchel auf die Besonderheit dieses Erfolgs hingewiesen.

"Wenn du in der Geschichte schaust, siehst du, dass das eine große Errungenschaft ist für alle von uns, das ist keine Normalität, dass du da ankommst. Das Halbfinale in der Champions League ist eine große Sache", sagte er nach dem 0:1 gegen den FC Porto am Dienstagabend, das dank des 2:0 im Hinspiel reichte für den erstmaligen Einzug unter die besten vier Fußball-Teams Europas seit 2014. "Wir sind sehr glücklich, dass wir dabei sind und wir nehmen alles mit, was wir können, um zu lernen und zu wachsen."

Im Halbfinale der Königsklasse geht es nun gegen den Sieger des Duells zwischen Liga-Konkurrent FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp und Real Madrid um Nationalspieler Toni Kroos. Diese Partie wird am Mittwoch ausgetragen. Tuchel hat damit weiterhin die Chance auf zwei Titel in seiner ersten Saison in England. Im FA Cup geht es am Samstag im Halbfinale gegen Manchester City.

