Kroos kritisiert Katar scharf: "Wahnsinn, absolut inakzeptabel"

Mi, 31.03.2021, 13.12 Uhr

Klare Kante von Toni Kroos. Der Nationalspieler hat den kommenden WM-Gastgeber Katar in bisher nicht gehörter Deutlichkeit kritisiert und will auch während der Endrunde seine Stimme für Menschenrechte erheben. Die Missstände sprach Kroos klar an. Auch weil Katar kein Fußball-Land sei, halte er die Vergabe für "falsch".