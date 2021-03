Schnell, schneller, Drohnen-Rennen: Das Racing der anderen Art

Mi, 31.03.2021, 07.12 Uhr

In einem Reisfeld in Südkorea bereitet sich Kang Chang-hyeon, Weltmeister im Drohnen-Rennen, auf die Verteidigung seines Titels in einer der schnellsten und technisch anspruchsvollsten Sportarten der Welt vor. Der gerade einmal 18-Jährige fürchtet, dass er seine besten Jahre bald hinter sich hat.