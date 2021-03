Lewandowski-Schock vor Liga-Gipfel - Flick braucht Plan B

Nach dem Verletzungs-Schock um Robert Lewandowski treibt der FC Bayern Plan B voran.

Trainer Hansi Flick muss sich überlegen, wie er den Ausfall des Weltfußballers in den prognostizierten vier Wochen mit dem Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig und dem Champions-League-Knaller gegen Paris Saint-Germain als erste Aufgaben auffängt. Im April stehen insgesamt mindestens sieben Spiele des deutschen Fußball-Rekordmeisters an, bei einem Weiterkommen in der Königsklasse wären es acht.

Durch den Ausfall des unersetzlichen Weltfußballers, dessen Tor-Rekord in der Bundesliga in die Ferne rückt, sind die Saisonziele der Münchner gefährdet. Im Pokal sind die Bayern schon raus, in der Bundesliga könnte Verfolger RB Leipzig am Wochenende bis auf einen Punkt aufschließen. Und das Viertelfinale in Europas Königsklasse mit dem Hinspiel gegen Kylian Mbappé, Neymar & Co. am 7. April in München und dem Rückspiel sechs Tage später in Paris wird es ohne Lewandowski ungleich schwerer.

Die Verletzung in der Länderspielpause, bei der der Pole eine Bänderdehnung im rechten Knie erlitt, drückt auf die Stimmung bei Flick. Der Münchner Erfolgscoach, der am Samstag in Leipzig auf die gesperrten Alphonso Davies (Rote Karte) und Jérôme Boateng (5. Gelbe Karte) verzichten muss, grübelt nun, auf welche Sturmformation er ohne seine Torgarantie setzen sollte.

"Klar ist aber auch, dass der beste Spieler der Welt niemals eins zu eins zu ersetzen ist", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus dieser Tage. "Sein Ausfall in so einem wichtigen Spiel wäre eine große Schwächung für die Bayern. Nicht nur sportlich, sondern auch die Persönlichkeit an sich würde den Bayern auf dem Platz fehlen."

Die klassische Variante wäre Neuzugang Eric Maxim Choupo-Moting, der in Pokal und Bundesliga viermal als Lewandowski-Vertreter in der Startelf stand und vor allem gegen seine Ex-Kollegen aus Paris natürlich besonders gerne auflaufen würde. Auch Vizekapitän Thomas Müller spielte in der Vergangenheit schon in der Spitze, dann aber würden den Münchnern die Vorlagen des Top-Vorbereiters ein Stück fehlen.

Flick könnte auch auf die Flügel-Stars Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman setzen; dahinter könnte Müller in der Rolle als Vorlagen-Experte glänzen. Mit einem Offensiv-Trio siegte jüngst die deutsche Nationalelf, als die Bayern-Stars Sané und Gnabry zusammen mit Chelsea-Akteur Kai Havertz vorne spielten. Gnabry als zentralem Akteur glückte gegen Rumänien das 15. Tor im 19. Länderspiel.

Nach der Partie in Leipzig sind vier weitere Bundesliga-Spiele im April angesetzt. Es folgen die Aufgaben gegen Union Berlin (10.4.), beim VfL Wolfsburg (17.4.), gegen Bayer Leverkusen (20.4.) und das Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (24.4.). Jedes fehlende Spiel schmerzt Lewandowski, der mit 35 Bundesliga-Toren in 25 Partien aussichtsreich im Rennen um den Uralt-Rekord von Gerd Müller lag. Dem "Bomber" glückten in der Saison 1971/72 imposante 40 Tore.

