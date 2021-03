ATP: Alexander Zverev holt Titel beim Tennisturnier in Acapulco

Alexander Zverev feiert seinen Sieg beim Finale in Acapulco.

Alexander Zverev holt Titel beim Tennisturnier in Acapulco

Alexander Zverev hat das Tennisturnier in Acapulco gewonnen. Der 23 Jahre alte Hamburger setzte sich im Endspiel mit 6:4, 7:6 (7:3) gegen den an Nummer eins gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas durch.

Für den 14. Finalsieg seiner Karriere auf der ATP-Tour benötigte Zverev zwei Stunden und 17 Minuten Spielzeit. Bei der mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Mexiko blieb der derzeit beste deutsche Tennisspieler in allen Partien ohne Satzverlust. Im Duell mit Tsitsipas war es für Zverev der zweite Sieg im siebten Match.

Zverev: "Habe mich nicht wohl gefühlt auf dem Platz"

"Ich kam hierher und hatte ein Ziel, das habe ich erreicht", sagte Zverev nach seinem Erfolg. Dabei hatte er im Finale einen schlechten Start erwischt, lag nach einem Aufschlagverlust 1:4 im ersten Satz zurück. "Ich habe mich nicht wohl gefühlt auf dem Platz, dann habe ich mich zurückgekämpft", sagte Zverev, der sich auch über die Atmosphäre in der mit Zuschauern gefüllten Arena freute.

Das nächste Ziel für Zverev ist nun das Mastersturnier in Miami. "Ich will jetzt erstmal fünf Minuten glücklich sein, dann beschäftige ich mich damit", sagte der Weltranglisten-Siebte. In Miami gehört Zverev nach den Absagen von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer zu den Top-Favoriten auf den Titel.