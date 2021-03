Di, 16.03.2021, 14.23 Uhr

Torwart Marwin Hitz sieht Borussia Dortmund nach überstandener Schwächephase auf einem guten Weg in Sachen Champions-League-Qualifikation. In der aktuellen Saison in der Königsklasse will der Schweizer mit dem BVB für eine "Überraschung" sorgen.