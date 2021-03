Flick zu Bundestrainerposten: "Spekulationen verbieten sich"

Hansi Flick will sich nicht an Spekulationen um seine Person beteiligen.

München. Hansi Flick will sich jetzt auf seine Aufgaben beim FC Bayern München konzentrieren, hat ein Engagement als Bundestrainer ab Sommer aber nicht explizit ausgeschlossen.

"Ich kümmere mich nicht um die Dinge, die außenherum sind. Ich möchte hier bei Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten und mehrere Titel gewinnen", sagte Flick vor dem Gastspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Spekulationen, "wie meine Zukunft aussieht, verbieten sich", fügte der 56-Jährige an. Bundestrainer Joachim Löw hatte erklärt, seinen Posten nach der EM 2021 niederzulegen.

Flick verwies mehrere Male auf seinen in München gültigen Vertrag bis 2023. "Ich habe eine Mannschaft, die absolut top ist. Es ist aktuell so, dass mir die Dinge sehr viel Spaß machen", sagte der Coach der Münchner. Ein explizites "Nein" zum Bundestrainer-Posten ab Sommer, wie es von Liverpools Trainer Jürgen Klopp in dieser Woche zu hören war, gab es von Flick trotz mehrerer Nachfragen nicht.

