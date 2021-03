DFB-Umfrage: Amateurfußball leidet stark unter Lockdown

Sifan Hassan schaffte bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019 in Doha Erstaunliches: Die niederländische Spitzenläuferin gewann sowohl Gold über 1500 als auch über 10.000 Meter. Doch statt ihres außergewöhnlichen Erfolgs stand plötzlich ein anderes Thema im Fokus: die Sperre ihres Trainers Alberto Salazar.

Der 62-jährige US-Amerikaner gilt als einer der besten Lauf-Trainer der Welt. Er trainierte etliche Top-Athleten, darunter den britischen Olympiasieger Mo Farah - und eben Sifan Hassan. In den USA leitete der gebürtige Kubaner das "Nike Oregon Project". Weltklasse-Athleten aus der ganzen Welt kamen hier unter dem Dach des Sportartikel-Giganten zusammen, um unter paradiesischen Bedingungen zu trainieren. Doch glaubt man den Aussagen einiger Athleten, ging nicht alles mit rechten Dingen zu. Die US-amerikanische Anti-Doping-Behörde Usada ermittelte, und ein nationales Schiedsgericht sperrte den Erfolgstrainer 2019 wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln. Damals kündigte Salazar an, in Berufung gehen zu wollen. Eineinhalb Jahre später findet vor dem Sportgerichtshof Cas (Court of Arbitration for Sport) an diesem Mittwoch die Anhörung statt.

Clemens Prokop (63), langjähriger Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, überzeugter Anti-Doping-Kämpfer und von Beruf Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Regensburg, erklärt im Interview die Hintergründe und warum er diese Verhandlung als wichtiges Signal im Anti-Doping-Kampf sieht.

Herr Prokop, mit welchem Gefühl blicken Sie am Mittwoch nach Lausanne?

Clemens Prokop: Ich bin schon sehr gespannt, wie der Cas mit dem Fall Salazar umgehen wird. Es geht darum, ob die Vorwürfe gegen ihn auch vor dem internationalen Sportgerichtshof Bestand haben. Es gibt einige Aussagen von Athleten, die ihn belasten. Es geht um die Frage, ob diese glaubwürdig und für eine Verurteilung ausreichend sind. In den USA wurde das so gesehen. Wenn der Cas zu dem gleichen Schluss kommt, ist es interessant, ob auch die Sanktionen in dieser Höhe vom Cas bestätigt werden.

Was ist der Unterschied zwischen einer Verurteilung durch eine nationale Behörde wie der Usada und einem Schuldspruch durch den Cas?

Prokop: Derzeit liegen ein Schuldspruch und eine Sanktion auf nationaler Ebene durch ein Sportschiedsgericht der USA vor, die von Salazar angefochten werden. Im Sport gilt weltweit die Regel, dass es international eine Instanz gibt, die abschließend über solche Rechtsmittel entscheidet – diese ist der Cas. Sinn und Zweck dieses Rechtssystems ist zum einen, dass weltweit einheitliche Maßstäbe gelten, weil sonst die Sorge besteht, dass nationale Instanzen gerade bei Doping-Sanktionen zu nachsichtig gegenüber Verstößen ihrer eigenen Athleten sein könnten. Zum anderen soll der Cas relativ rasch eine für alle verbindliche Entscheidung fällen, damit bei der Kurzlebigkeit von sportlichen Laufbahnen keine langjährigen Hängepartien entstehen, die für Sportler und auch Trainer katastrophale Konsequenzen hätten. Gerade bei einem abschließenden Freispruch würde wichtige Karrierezeit verloren gehen.

Die Usada hatte Alberto Salazar 2019 für vier Jahre gesperrt. Ein übliches Strafmaß für den Cas?

Prokop: Es ist immer schwierig, Vergleiche zu ziehen, weil die Umstände des Einzelfalls maßgeblich sind. Aber sollten sich bei Salazar die Vorwürfe nach Auffassung des Cas bestätigen, entspricht die Sanktion nach der Vorgabe des Regelwerks der Bandbreite des Üblichen. Wobei die bisher verstrichenen Jahre der Sperre angerechnet würden.

Warum ist der Fall Salazar besonders spektakulär?

Prokop: Das Besondere ist der Zusammenhang mit dem NOP, dem Nike Oregon Projekt, das Salazar geleitet hatte. Hier wurden Topathleten aus der ganzen Welt zum gemeinsamen Training versammelt. Damit ist es ein Fall, der die gesamte Sportwelt interessiert.

Die Fallhöhe ist das Entscheidende?

Prokop: Das ist richtig, ja. Das NOP war eine unglaubliche Sache. Die besten Läufer der Welt arbeiteten daran, gemeinsam ihre Grenzen im Sport zu verschieben. Als dann die Vorwürfe und die Sperre gegen Salazar bekannt wurden, zeigte sich der damalige Nike-CEO Mark Parker schockiert von den Vorwürfen und das Projekt wurde direkt geschlossen.

Konstanze Klosterhalfen hat Verständnis für kritische FragenIn Konstanze Klosterhalfen gehörte auch eine deutsche Athletin dem NOP an. Ist deshalb das Interesse in Deutschland besonders groß?

Prokop: Sicherlich wurden hier die Entwicklungen mit besonderem Interesse verfolgt, weil eine deutsche Athletin zu diesem Projekt gehörte, auch wenn – und das möchte ich betonen – sie nie mit Salazar trainiert hat. Die Aufmerksamkeit ist sicherlich auch so groß, weil sie eine Ausnahmeläuferin, ein Jahrhunderttalent ist.

Auch wenn Klosterhalfen, die in Doha WM-Bronze über 5000 Meter gewonnen hatte, nie mit Salazar trainiert hat – die Verbindung war da.

Prokop: Obwohl Salazar nie ihr Trainer war, weil sie bei Pete Julian trainiert, waren da plötzlich Fragezeichen. Sie hat es als ungerecht empfunden, dass sie sich rechtfertigen sollte gegen Vorwürfe, die nicht ihren Trainer betrafen und die zeitlich mindestens vier Jahre vor ihrem Trainingsbeginn in den USA lagen. Aber sie hat das immer sehr sachlich und für mich überzeugend dargelegt, warum sie für sich kein Problem sieht.

Wer wird beim Cas nun über den Fall Salazar urteilen?

WM: Was Salazars Doping-Sperre für Klosterhalfen bedeutetProkop: Der Cas ist ein international besetztes Schiedsgericht, dessen Mitglieder Juristen sind, die nachweislich eine besondere juristische Qualifikation und besondere Fachkenntnisse im Sport haben. Die bisherigen Entscheidungen weisen große Sachlichkeit auf. Der Cas lässt sich nicht von großen Namen oder Emotionen beeindrucken.

Welchen Stellenwert hat ein Cas-Urteil in dieser Sache für die Leichtathletik?

Prokop: Ich denke, das Verfahren zeigt, dass in der Leichtathletik inzwischen weder große Namen noch große sportliche Erfolge vor Verfolgung schützen. Allen Verdachtsmomenten wird nachgegangen, auch Lichtgestalten einer Sportart werden Sanktionen und Schuldsprüchen unterworfen, wenn die Vorwürfe zutreffen. Das bedeutet – und das finde ich ganz wichtig – dass jeder, der im Sport verbotene Dinge tut, damit rechnen muss, auch irgendwann zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Es hat also eine Signalwirkung?

Ex-DLV-Chef Prokop: Sperre für Klosterhalfen ohne AuswirkungProkop: Ich glaube schon. Allein, dass so ein Verfahren gelaufen ist, zeigt: Bei entsprechenden Verdachtsmomenten wird jeder – ungeachtet der Erfolge oder des sportpolitischen Einflusses – verfolgt und die Vorwürfe werden sorgfältig überprüft. Das ist die Voraussetzung, dass der Sport glaubwürdig bleiben kann. Aber ebenso klar ist, dass bis zur rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

Die Versuchung zum Betrug ist jedoch immer noch da.

Prokop: Ich will nicht die Illusion entstehen lassen, dass mit dem Anti-Doping-System dopingfreier Sport garantiert wird. Natürlich gibt es immer wieder Lücken. Deshalb war es für mich immer wichtig, dass wir in Deutschland ein Anti-Doping-Gesetz haben, weil die ergänzende Kontrolle durch den Staat die Sache erst rund macht. Die Frage ist aber: Wo kommen wir her und wo sind wir heute? Da hat sich Enormes getan, was die Sauberkeit des Sports betrifft. Wenn auch auf internationaler Ebene nicht vor großen Namen zurückgeschreckt wird, zeigt sich, dass das System auf dem richtigen Weg ist.