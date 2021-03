Di, 02.03.2021, 09.39 Uhr

Tabula rasa auf Schalke - und wie geht's jetzt weiter? Der neue Sport-Verantwortliche Peter Knäbel spricht im Interview über die "wichtigste Frage", die Rolle von Mike Büskens und über seine Forderung an die Mannschaft. Denn am Freitag kommt mit Mainz 05 ein direkter Konkurrent in die Veltins Arena.