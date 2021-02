Hoeneß vor TSG-Spiel "in Spanien gegen die Norweger" verwirrt

Mi, 17.02.2021, 16.46 Uhr

Bei der TSG Hoffenheim träumt man bereits von namhaften Gegnern in der Europa League. Zunächst muss die TSG in der Zwischenrunde aber beim norwegischen Vertreter Molde bestehen - in Spanien, wie Trainer Sebastian Hoeneß nach einem kurzen Versprecher selbst bemerkte.