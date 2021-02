Do, 11.02.2021, 11.00 Uhr

Am 17. Februar wird der zweimalige Ski-Olympiasieger Ted Ligety das letzte Rennen seiner Karriere bestreiten. Der US-Star geht mit gemischten Gefühlen in seine letzte Woche bei der WM in Cortina d'Ampezzo und blickt mit Stolz zurück auf seine bemerkenswerte Laufbahn.