Masters: Senior Langer stellt persönlichen Rekord ein

Augusta. Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer ist mit einer Gala-Vorstellung in das 84. Masters gestartet. Der 63-Jährige aus Anhausen beendete im Augusta National Golf Club seine Auftaktrunde mit 68 Schlägen und stellte damit seinen persönlichen Rekord ein.

Bei seinen 36 Masters-Auftaktrunden zuvor konnte er dieses Resultat nur 1993 erreichen - das Jahr seines zweiten Masters-Triumphs. Kurz vor Ende der ersten Runde des Traditionsturniers liegt der älteste Teilnehmer im Feld in den Top Ten.

Langer, der seit über einem Jahrzehnt auf der US-Senioren-Tour von Sieg zu Sieg eilt, kennt den Par-72-Kurs an der Magnolia Lane wie kaum ein anderer. Der Masters-Champion von 1985 und 1993 spielte auf seiner Auftaktrunde mit sechs Birdies seine ganze Erfahrung aus. Nur auf der siebten und der zwölften Spielbahn leistete sich der Routinier mit jeweils einem Bogey Schlagverluste.

Wie fast die Hälfte der 92 Teilnehmer musste Langer die am Vortag wegen Dunkelheit abgebrochene Runde am Freitag beenden. Das Masters war wegen der Corona-Pandemie von April in den November verlegt worden. Zuschauer sind auf dem Golfplatz in diesem Jahr aufgrund der Hygienemaßnahmen nicht zugelassen.

