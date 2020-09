Flick: "Auch müde kann man Topleistungen bringen"

München. Trainer Hansi Flick scheint beim FC Bayern München trotz des 120-Minuten-Kraftaktes seiner Mannschaft beim Gewinn des europäischen Fußball-Supercups nicht zu einer größeren Rotation im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim zu tendieren.

"Es nützt nichts, wenn wir immer sagen, wie kaputt wir sind. Das ist nicht meine Mentalität. Auch wenn man müde ist, kann man Topleistungen bringen", sagte Flick.

Der 55-Jährige verwies zudem darauf, dass er Sonntag (15.30 Uhr) im Vergleich zum 2:1 nach Verlängerung am Donnerstagabend in Budapest gegen den FC Sevilla wieder als Trainer die Möglichkeit habe, fünfmal auszuwechseln. "Das werden wir nutzen", kündigte Flick an.

Beim nicht-öffentlichen Abschlusstraining am Samstagnachmittag wollte er sich trotzdem ein genaues Bild von der körperlichen Verfassung seiner Akteure machen. Eventuell rückt Flügelspieler Kingsley Coman nach seiner häuslichen Quarantäne wegen eines Corona-Falles in seinem privaten Umfeld in den Kader. Dafür müsste zunächst ein am Freitag vorgenommener Corona-Test negativ sein. Dann könnte Coman womöglich als Joker "für 20 Spielminuten" eine Option sein, sagte Flick.

Der Bayern-Coach plädiert nach wie vor für eine Erweiterung des Kaders mit Neuverpflichtungen. Allerdings dränge die Zeit. "Wir wissen, dass es immer enger wird, um Veränderungen vorzunehmen", sagte Flick Die Transferfrist endet am 5. Oktober.

Für Flick hätten sowohl Robert Lewandowski als auch Manuel Neuer die Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres absolut verdient. "Beide haben die Qualität, um diese Wahl zu gewinnen. Sie haben jetzt beide vier Titel eingespielt mit einer Mannschaft, die auf einem Topniveau gespielt hat. Und beide waren dabei auch herausragende Könner auf ihren Positionen", sagte Flick.

Der 55-Jährige glaubt nicht, dass der Ausgang der Wahl intern zu Verstimmungen zwischen Torjäger Lewandowski und Torwart Neuer führen könnte. "Jeder der beiden wird akzeptieren, wenn der andere gewinnt, wenn es so kommen sollte, dass wir den europäischen Fußballer des Jahres stellen", meinte Flick. Neben dem Münchner Duo zählt der Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City zu den Nominierten einer Jury für die Auszeichnung des UEFA-Spielers der Saison 2019/20.

"Mich würde es freuen, wenn es einen vom FC Bayern trifft", hatte Bayern-Kapitän Neuer vor dem Gewinn des europäischen Supercups in Budapest gesagt. Beim 2:1-Sieg gegen den FC Sevilla hatte der Nationaltorhüter herausragend gehalten. Vor dem Spiel hatte Neuer auch bemerkt, er habe "so eine Vorahnung", wie die Wahl ausgehe. In der Regel gewinnen die Offensivspieler. Lewandowski war mit 15 Toren erfolgreichster Schütze der vergangenen Champions-League-Saison.

Vor sieben Jahren war der damalige Bayern-Profi Franck Ribéry als bislang letzter Spieler aus der Bundesliga als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. 2014 belegte Neuer hinter dem Portugiesen Cristiano Ronaldo den zweiten Platz. Die diesjährige Auszeichnung wird am kommenden Donnerstag im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Gruppen für die Spielzeit 2020/21 vergeben.

© dpa-infocom, dpa:200926-99-718578/3