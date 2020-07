Sané absolviert erstes Training beim FC Bayern

München. Leroy Sané hat eineinhalb Wochen nach seiner Verpflichtung das erste Training beim FC Bayern bestritten. Der Fußball-Nationalspieler lief am Montag zusammen mit Niklas Süle bei einer Einheit an der Säbener Straße auf.

"Es war gut, wieder auf dem Platz zu stehen und auf dem Trainingsgelände mein erstes Training zu absolvieren", sagte der 24-Jährige. "Ich bin überglücklich, dass ich hier bin." Der Stürmer war jüngst von Manchester City verpflichtet worden und soll den deutschen Rekordmeister zu Erfolgen führen.

Unter der Anleitung von Fitness-Coach Holger Broich dauerte die Einheit für die beiden Nationalspieler gut eine Stunde. Sanés künftige Teamkollegen waren - mit Ausnahme von Süle, der nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback arbeitet - am Montag nicht dabei. Sie haben diese Woche noch Urlaub, ehe am nächsten Wochenende die Vorbereitung auf das Finalturnier der Champions League im August beginnt. Sané kann als Sommer-Neuzugang in der entscheidenden Phase der europäischen Fußball-Königsklasse nicht eingesetzt werden.

