Bayern München legt vor - BVB will gegen Werder Revanche

Berlin. Der FC Bayern München eröffnet gegen Schlusslicht SC Paderborn den 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der Rekordmeister muss dabei eine größere internationale Aufgabe vorerst verdrängen.

Die Verfolger aus Leipzig und Dortmund wollen die positive Stimmung nach Siegen in der Königsklasse nutzen. Der BVB hat mit Werder Bremen nach den Pokal-Aus auch noch eine Rechnung offen.

GEDENKEN AN HANAU-OPFER: Nach dem mutmaßlich rechtsradikal und rassistisch motivierten Anschlag von Hanau trauert auch der deutsche Fußball um die Opfer. Die Mannschaften in den ersten drei Ligen der Männer werden wie auch die Teams der Frauen-Bundesligen am Wochenende mit Trauerflor spielen. Zudem wird es vor den Partien eine Schweigeminute geben, teilten die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund mit. Im hessischen Hanau hatte ein Mann am Mittwochabend neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Sechs weitere wurden laut Bundesanwaltschaft verletzt, einer davon schwer. Kurze Zeit später wurden der mutmaßliche Täter und seine Mutter ebenfalls erschossen in einer Wohnung gefunden.

BUNDESLIGADEBÜT VON ODRIOZOLA: Der Spanier Álvaro Odriozola gibt nach den Gelbsperren von Benjamin Pavard und Jérôme Boateng am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Paderborn sein Bundesligadebüt. Die Leihgabe von Real Madrid kam bislang erst zu einem Kurzeinsatz im DFB-Pokal gegen Hoffenheim. "Er wird auf der rechten Seite spielen. Er hat es im Training sehr gut gemacht, ich bin zufrieden mit ihm", sagte Trainer Hansi Flick über den 24-Jährigen. Für Boateng rückt Lucas Hernández ins Abwehrzentrum. Die Münchner können zum Auftakt des 23. Spieltages mit einem Heimsieg nicht nur die Tabellenführung behaupten, sondern auch die Verfolger RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach unter Druck setzen.

LEIPZIG BANGT UM LAIMER: Nach dem starken Auftritt in der Champions League bei Tottenham Hotspur bangt RB Leipzig vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 um den Einsatz von Konrad Laimer. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler der Sachsen hatte in London den Elfmeter herausgeholt, den Timo Werner zum 1:0-Sieg für RB verwandelte. Laimer, der nach einem Foul von Ben Davies auf die linke Schulter gefallen war, musste in der 83. Minute ausgewechselt werden. "Die Schulter schmerzt noch leicht. Ich hoffe aber, dass es nichts Schlimmeres ist und ich am Wochenende wieder spielen kann", sagte Laimer, der in 18 von 22 Bundesligaspielen zur Leipziger Startelf gehörte. Das Hinspiel gegen Schalke, das RB mit 1:3 verloren hatte, verpasste Laimer aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

DORTMUND VOR BREMEN-SPIEL: Zwei famose Auftritte gegen Frankfurt (4:0) und Paris (2:1) haben die Zweifel an der Titeltauglichkeit der Borussia verringert. Dank der beiden Wintertransfers Erling Haaland und Emre Can hat das Team an Qualität gewonnen. In Bremen will sich der Revierclub für den Pokal-Knockout Anfang Februar an gleicher Stätte revanchieren. "Bremen ist wichtiger als das Spiel heute", sagte Sportdirektor Michael Zorc wenige Minuten nach dem umjubelten Erfolg über Paris am Dienstagabend.

WERDER VOR BVB-SPIEL: Nach den enttäuschenden Auftritten gegen Union Berlin (0:2) und bei RB Leipzig (0:3) spricht eigentlich sehr wenig für den Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga. Wäre da nicht das Pokalspiel Anfang Februar, das die Bremer überraschend gegen den BVB mit 3:2 gewannen und dabei einen der wenigen begeisternden Auftritte in dieser Saison zeigten. Mit dem Selbstbewusstsein aus diesem Pokalcoup wollen die Bremer trotz der sportlich prekären Lage in der Liga nun erneut für eine Überraschung gegen Dortmund sorgen. Werder hat die Punkte bitternötig, beträgt der Rückstand auf Platz 15 doch bereits fünf Zähler. Trotzdem steht Trainer Florian Kohfeldt an der Weser weiter nicht zur Disposition.