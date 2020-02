US-Medien: Kobe Bryant und Tochter bereits beerdigt

Los Angeles. Die Beerdigung des bei einem Hubschrauber-Absturz gestorbenen Basketball-Superstars Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna soll schon stattgefunden haben. Bryant und seine Tochter seien am Freitag auf einem Friedhof südlich von Los Angeles beigesetzt worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf Sterbeurkunden, die von Behörden in Los Angeles veröffentlicht wurden. Am 24. Februar soll es eine öffentliche Gedenkfeier für den Basketball-Star in der Halle der Los Angeles Lakers geben. Bei dem Absturz waren neben Bryant und seiner Tochter sieben weitere Menschen ums Leben gekommen.

