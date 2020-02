Löw: Erfolge mit Nationalteam keine "Selbstverständlichkeit"

Berlin. Bundestrainer Joachim Löw hat vor der EM 2020 vor zu hohen Erwartungen an seine junge Fußball-Nationalmannschaft gewarnt. "Die Jahre der Selbstverständlichkeit sind vorbei. Wir müssen uns alles neu und hart erarbeiten, Schritt für Schritt, mit Leidenschaft, Begeisterung und Überzeugung", sagte der 59-Jährige im Interview der "Bild am Sonntag" und der "Welt am Sonntag". Er forderte von seinem Team mit Blick auf die EM "Demut und Bescheidenheit". Bei dem Turnier im Juni und Juli dieses Jahres bestreitet Deutschland alle drei Gruppenspiele in München.

