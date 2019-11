Kampf um die Tabellenspitze: HSV punktet - VfB verliert

Düsseldorf. Im Kampf um die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga haben der Hamburger SV und der VfB Stuttgart am Samstag wichtige Punkte liegen gelassen.

Die Stuttgarter verloren überraschend beim Aufsteiger VfL Osnabrück mit 0:1 (0:1) und bleiben mit 23 Punkten Tabellendritter. Spitzenreiter HSV (26 Punkte) erkämpfte sich im Nordderby bei Holstein Kiel trotz der frühen Roten Karte für Bakery Jatta (26. Minute) noch ein 1:1 (0:1). Trotzdem kann am Sonntag Arminia Bielefeld (25) Platz eins in der Liga erobern. In der dritten Samstagspartie feierte der SV Sandhausen einen späten 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth.