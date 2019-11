Leipzig nach Sieg in St. Petersburg vor Achtelfinal-Einzug

St. Petersburg. RB Leipzig steht dicht vor dem erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-Champions League. Der Bundesligist kam beim russischen Meister Zenit St. Petersburg zu einem verdienten 2:0. Bereits mit einem Remis gegen Benfica Lissabon in drei Wochen in ihrem vorletzten Spiel der Gruppe G würden die Sachsen das Achtelfinale erreichen.